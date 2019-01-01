Лучшие предложения

Доступные перелеты в самые красивые уголки планеты

С KLM ваш отпуск начинается с того момента, как вы поднимаетесь на борт одного из наших самолетов. Приобретайте билеты легко и удобно. Наслаждайтесь комфортом во время полета, широким выбором развлечений на борту (фильмы, музыка, игры), а также изысканным вкусом блюд на наших интерконтинентальных рейсах. Мы сделаем все для того, чтобы путешествие доставило вам истинное удовольствие и надолго запомнилось приятными моментами.

Европейские города или дальние страны

У KLM – обширная сеть направлений по всему миру, поэтому вы с легкостью можете отправиться на уикенд в один из самых старых городов Европы или же совершить увлекательное путешествие в США, Латинскую Америку или Африку. С KLM - весь мир у ваших ног.