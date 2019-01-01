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Royal Dutch Airlines Skyteam

Лучшие предложения

Бронируйте авиабилеты в любимые направления

Рейсы по всему миру

Желаете отдохнуть от городской суеты или, наоборот, хотите погрузиться в динамичную атмосферу больших городов? Может быть, вы любите исследовать изысканную кухню мировых столиц гастрономии или наслаждаться уединением в самых живописных уголках планеты? Авиакомпания KLM рада предложить вам выгодные цены на авиабилеты, широкую маршрутную сеть и высокое качество обслуживания. Бронируйте перелет с KLM и открывайте для себя самые впечатляющие города мира.

Доступные перелеты в самые красивые уголки планеты

С KLM ваш отпуск начинается с того момента, как вы поднимаетесь на борт одного из наших самолетов. Приобретайте билеты легко и удобно. Наслаждайтесь комфортом во время полета, широким выбором развлечений на борту (фильмы, музыка, игры), а также изысканным вкусом блюд на наших интерконтинентальных рейсах. Мы сделаем все для того, чтобы путешествие доставило вам истинное удовольствие и надолго запомнилось приятными моментами.

Европейские города или дальние страны

У KLM – обширная сеть направлений по всему миру, поэтому вы с легкостью можете отправиться на уикенд в один из самых старых городов Европы или же совершить увлекательное путешествие в США, Латинскую Америку или Африку. С KLM - весь мир у ваших ног.

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>Европа
>Европа
>Северная Америка
>Северная Америка
>Латинская Америка
>Латинская Америка
>Африка

Европа

из : Москва - аэропорт Шереметьево (SVO), Российская Федерация

  • Амстердам   RUB 11 429
    >
  • Лиссабон   RUB 11 468
    >
  • Брюссель   RUB 11 529
    >
  • Мадрид   RUB 11 154
    >
  • Дублин   RUB 11 372
    >
  • Эдинбург   RUB 11 109
    >
  • Женева   RUB 11 208
    >
  • Барселона   RUB 11 188
    >

Conditions

  • Указанные тарифы действуют для перелета из Москвы или Санкт-Петербурга, туда-обратно.
  • Цены указаны “от” и могут меняться без предварительного уведомления.
  • Все сборы включены в указанную цену при покупке билета на нашем сайте. Может применяться билетный сбор за выписку билета в офисе продаж и по телефону.
  • Оплата в рублях по курсу, установленному компанией на день покупки. Курс расчета и цена в рублях могут меняться без предварительного уведомления.
  • При оплате кредитной картой в рублях оплата происходит по курсу, установленному банком клиента на день списания средств с карты; банк клиента может взимать дополнительную оплату за конверсионные операции в день списания средств с карты.
  • К тарифам могут применяться специальные условия и ограничения. Количество мест ограничено. Более подробная информация в процессе бронирования или по телефону: +7 495 4117766.

Европа

из : Москва - аэропорт Шереметьево (SVO), Российская Федерация

  • Манчестер   RUB 11 507
    >
  • Ницца   RUB 11 730
    >
  • Порту   RUB 12 175
    >
  • Венеция   RUB 11 168
    >
  • Флоренция   RUB 11 180
    >
  • Марсель   RUB 10 845
    >
  • Бильбао   RUB 12 938
    >
  • Прага   RUB 11 180
    >

Conditions

  • Указанные тарифы действуют для перелета из Москвы или Санкт-Петербурга, туда-обратно.
  • Цены указаны “от” и могут меняться без предварительного уведомления.
  • Все сборы включены в указанную цену при покупке билета на нашем сайте. Может применяться билетный сбор за выписку билета в офисе продаж и по телефону.
  • Оплата в рублях по курсу, установленному компанией на день покупки. Курс расчета и цена в рублях могут меняться без предварительного уведомления.
  • При оплате кредитной картой в рублях оплата происходит по курсу, установленному банком клиента на день списания средств с карты; банк клиента может взимать дополнительную оплату за конверсионные операции в день списания средств с карты.
  • К тарифам могут применяться специальные условия и ограничения. Количество мест ограничено. Более подробная информация в процессе бронирования или по телефону: +7 495 4117766.

Северная Америка

из : Москва - аэропорт Шереметьево (SVO), Российская Федерация

  • Атланта   RUB 42 362
    >
  • Бостон   RUB 33 482
    >
  • Калгари   RUB 53 084
    >
  • Чикаго   RUB 25 862
    >
  • Эдмонтон   RUB 53 084
    >
  • Хьюстон   RUB 37 922
    >
  • Лос-Анджелес   RUB 27 932
    >
  • Мехико   RUB 45 575
    >
  • Майами   RUB 31 262
    >

Conditions

  • Указанные тарифы действуют для перелета из Москвы или Санкт-Петербурга, туда-обратно.
  • Цены указаны “от” и могут меняться без предварительного уведомления.
  • Все сборы включены в указанную цену при покупке билета на нашем сайте. Может применяться билетный сбор за выписку билета в офисе продаж и по телефону.
  • Оплата в рублях по курсу, установленному компанией на день покупки. Курс расчета и цена в рублях могут меняться без предварительного уведомления.
  • При оплате кредитной картой в рублях оплата происходит по курсу, установленному банком клиента на день списания средств с карты; банк клиента может взимать дополнительную оплату за конверсионные операции в день списания средств с карты.
  • К тарифам могут применяться специальные условия и ограничения. Количество мест ограничено. Более подробная информация в процессе бронирования или по телефону: +7 495 4117766.

Северная Америка

из : Москва - аэропорт Шереметьево (SVO), Российская Федерация

  • Монреаль   RUB 35 125
    >
  • Нью-Йорк   RUB 24 232
    >
  • Филадельфия   RUB 53 078
    >
  • Орландо   RUB 32 797
    >
  • Сан-Франциско   RUB 35 407
    >
  • Сиэтл   RUB 37 182
    >
  • Ванкувер   RUB 52 204
    >
  • Вашингтон   RUB 30 152
    >
  • Торонто   RUB 34 811
    >

Conditions

  • Указанные тарифы действуют для перелета из Москвы или Санкт-Петербурга, туда-обратно.
  • Цены указаны “от” и могут меняться без предварительного уведомления.
  • Все сборы включены в указанную цену при покупке билета на нашем сайте. Может применяться билетный сбор за выписку билета в офисе продаж и по телефону.
  • Оплата в рублях по курсу, установленному компанией на день покупки. Курс расчета и цена в рублях могут меняться без предварительного уведомления.
  • При оплате кредитной картой в рублях оплата происходит по курсу, установленному банком клиента на день списания средств с карты; банк клиента может взимать дополнительную оплату за конверсионные операции в день списания средств с карты.
  • К тарифам могут применяться специальные условия и ограничения. Количество мест ограничено. Более подробная информация в процессе бронирования или по телефону: +7 495 4117766.

Латинская Америка

из : Москва - аэропорт Шереметьево (SVO), Российская Федерация

  • Аруба   RUB 50 543
    >
  • Богота   RUB 70 070
    >
  • Бонэйр   RUB 49 682
    >
  • Буэнос-Айрес   RUB 49 344
    >
  • Картахена   RUB 75 123
    >
  • Кюрасао   RUB 50 237
    >
  • Форталеза   RUB 56 405
    >
  • Гуаякиль   RUB 98 523
    >
  • Гавана   RUB 35 441
    >

Conditions

  • Указанные тарифы действуют для перелета из Москвы или Санкт-Петербурга, туда-обратно.
  • Цены указаны “от” и могут меняться без предварительного уведомления.
  • Все сборы включены в указанную цену при покупке билета на нашем сайте. Может применяться билетный сбор за выписку билета в офисе продаж и по телефону.
  • Оплата в рублях по курсу, установленному компанией на день покупки. Курс расчета и цена в рублях могут меняться без предварительного уведомления.
  • При оплате кредитной картой в рублях оплата происходит по курсу, установленному банком клиента на день списания средств с карты; банк клиента может взимать дополнительную оплату за конверсионные операции в день списания средств с карты.
  • К тарифам могут применяться специальные условия и ограничения. Количество мест ограничено. Более подробная информация в процессе бронирования или по телефону: +7 495 4117766.

Латинская Америка

из : Москва - аэропорт Шереметьево (SVO), Российская Федерация

  • Лима   RUB 96 821
    >
  • Панама Сити   RUB 74 824
    >
  • Кито   RUB 102 219
    >
  • Рио-де-Жанейро   RUB 41 605
    >
  • Сантьяго   RUB 71 539
    >
  • Сан-Хосе   RUB 67 378
    >
  • Сан-Паулу   RUB 45 400
    >
  • Сен-Маартен   RUB 57 881
    >

Conditions

  • Указанные тарифы действуют для перелета из Москвы или Санкт-Петербурга, туда-обратно.
  • Цены указаны “от” и могут меняться без предварительного уведомления.
  • Все сборы включены в указанную цену при покупке билета на нашем сайте. Может применяться билетный сбор за выписку билета в офисе продаж и по телефону.
  • Оплата в рублях по курсу, установленному компанией на день покупки. Курс расчета и цена в рублях могут меняться без предварительного уведомления.
  • При оплате кредитной картой в рублях оплата происходит по курсу, установленному банком клиента на день списания средств с карты; банк клиента может взимать дополнительную оплату за конверсионные операции в день списания средств с карты.
  • К тарифам могут применяться специальные условия и ограничения. Количество мест ограничено. Более подробная информация в процессе бронирования или по телефону: +7 495 4117766.

Африка

из : Москва - аэропорт Шереметьево (SVO), Российская Федерация

  • Кейптаун   RUB 49 650
    >
  • Дар-эс-Салам   RUB 40 831
    >
  • Маврикий   RUB 52 334
    >
  • Момбаса   RUB 45 813
    >
  • Найроби   RUB 36 568
    >
  • Виндхук   RUB 52 936
    >
  • Занзибар   RUB 38 016
    >

Conditions

  • Указанные тарифы действуют для перелета из Москвы или Санкт-Петербурга, туда-обратно.
  • Цены указаны “от” и могут меняться без предварительного уведомления.
  • Все сборы включены в указанную цену при покупке билета на нашем сайте. Может применяться билетный сбор за выписку билета в офисе продаж и по телефону.
  • Оплата в рублях по курсу, установленному компанией на день покупки. Курс расчета и цена в рублях могут меняться без предварительного уведомления.
  • При оплате кредитной картой в рублях оплата происходит по курсу, установленному банком клиента на день списания средств с карты; банк клиента может взимать дополнительную оплату за конверсионные операции в день списания средств с карты.
  • К тарифам могут применяться специальные условия и ограничения. Количество мест ограничено. Более подробная информация в процессе бронирования или по телефону: +7 495 4117766.